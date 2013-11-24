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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 чер, 2021 08:53
AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
3.2.Не приймають участь в Акції:
3.2.1. кредитні картки емітовані на підставі відповідного договору банківського обслуговування, укладеного з Банком
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Додано: Суб 12 чер, 2021 09:10
AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
Кроме кредиток и дебетки не все участвуют. Будьте внимательны:
"... є держателями платіжних карток в рамках пакетів послуг «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»..."
Если к установке и пользованию приложением склонить ещё можно таким образом, то изменить пакет обслуживания маловероятно
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Додано: Суб 12 чер, 2021 17:55
Flamingo написав: cohan написав:
кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.
10.07 узнаем)) #зеленелайно уже есть,красного не хотелось бы
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Додано: Суб 12 чер, 2021 17:57
Фантом написав:Tegularius
Разве непонятно? Эта акция побуждает всех клиентов перейти на Сенссуперап.
И вывод орехов потом через покупки
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 чер, 2021 20:44
Янкі он собакам з котами людські доки роблять, шкода,що в нас так нізя, зараз би знадобилось
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chipmunk
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:00
Alfa_Bank, а почему кредитку RED вы делаете эмиссию только с дебетовым BIN 5355 57 (debit mastercard)?
Вот в пятницу я оформил пакетку White с картой Visa Rewards — кредитный BIN 4102 32.
Могли бы и для кредитки предлагать кредитную Visa или дебетовый mastercard.
ps С другой стороны, как писали ранее, гривневыми картами Альфа-Банк пользоваться заграницей не выгодно
Поэтому тип BIN'а не имеет значения )
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MASolomko
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Додано: Нед 13 чер, 2021 12:50
MASolomko написав:
Могли бы и для кредитки предлагать кредитную Visa
Travel?
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Vorlon
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