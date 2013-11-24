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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:02
MASolomko написав:
Alfa_Bank, а почему кредитку RED вы делаете эмиссию только с дебетовым BIN 5355 57 (debit mastercard)?
Вот в пятницу я оформил пакетку White с картой Visa Rewards — кредитный BIN 4102 32.
Могли бы и для кредитки предлагать кредитную Visa или дебетовый mastercard.
ps С другой стороны, как писали ранее, гривневыми картами Альфа-Банк пользоваться заграницей не выгодно
Поэтому тип BIN'а не имеет значения )
Доброго дня. Дякуємо. Візьмемо до уваги ваш коментар.
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Alfa_Bank
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