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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9527952895299530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 07:02

  MASolomko написав:Alfa_Bank, а почему кредитку RED вы делаете эмиссию только с дебетовым BIN 5355 57 (debit mastercard)?

Вот в пятницу я оформил пакетку White с картой Visa Rewards — кредитный BIN 4102 32.

Могли бы и для кредитки предлагать кредитную Visa или дебетовый mastercard.

ps С другой стороны, как писали ранее, гривневыми картами Альфа-Банк пользоваться заграницей не выгодно :P Поэтому тип BIN'а не имеет значения )

Доброго дня. Дякуємо. Візьмемо до уваги ваш коментар.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10416
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:56

  Alfa_Bank написав:
  AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?

Доброго дня. В акції беруть участь лише Пакетні картки.
4.2. Перелік пакетів послуг Альфа-Банку, що приймають участь в Акції: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»

Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?
Andrew75
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 30.09.15
Подякував: 170 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 11:07

  Andrew75 написав:Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?

Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10416
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:18

  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?

Доброго дня. Так.

Дякую. А підкажіть ще, будь ласка, по карті Еко в цьому місяці вже виплачувався кешбек (за операції минулого місяця)?
Andrew75
 
Повідомлень: 1077
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Подякував: 170 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:22

  Andrew75 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Andrew75 написав:Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?

Доброго дня. Так.

Дякую. А підкажіть ще, будь ласка, по карті Еко в цьому місяці вже виплачувався кешбек (за операції минулого місяця)?

Зі свого боку інформацію ми передали. А щодо виплати необхідно уточнювати безпосередньо у ЕКО.
Alfa_Bank
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З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 979 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

Коллеги, кто-то получил уже в этом месяце кешбек по Эко?
Andrew75
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 30.09.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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