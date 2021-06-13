|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 07:02
MASolomko написав:
Alfa_Bank, а почему кредитку RED вы делаете эмиссию только с дебетовым BIN 5355 57 (debit mastercard)?
Вот в пятницу я оформил пакетку White с картой Visa Rewards — кредитный BIN 4102 32.
Могли бы и для кредитки предлагать кредитную Visa или дебетовый mastercard.
ps С другой стороны, как писали ранее, гривневыми картами Альфа-Банк пользоваться заграницей не выгодно
Поэтому тип BIN'а не имеет значения )
Доброго дня. Дякуємо. Візьмемо до уваги ваш коментар.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 10:56
Alfa_Bank написав: AleksD написав:Alfa_Bank
По акції "сенсацінний бонус": пропонується "Вибрати рахунок за дебетною карткою", а що, про кредитки забули..?
Доброго дня. В акції беруть участь лише Пакетні картки.
4.2. Перелік пакетів послуг Альфа-Банку, що приймають участь в Акції: «White», «Black», «Graphite», «Ultra», «Comfort», «Platinum Black», «Platinum Black+», «Zero», «Zero+», «Ultra+», «Zero New», «Zero Limited»
Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 11:07
Andrew75 написав:
Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?
Доброго дня. Так.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:18
Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:
Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?
Доброго дня. Так.
Дякую. А підкажіть ще, будь ласка, по карті Еко в цьому місяці вже виплачувався кешбек (за операції минулого місяця)?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:22
Andrew75 написав: Alfa_Bank написав: Andrew75 написав:
Карта Комфорт-ФГВФЛ будет принимать участие в акции?
Доброго дня. Так.
Дякую. А підкажіть ще, будь ласка, по карті Еко в цьому місяці вже виплачувався кешбек (за операції минулого місяця)?
Зі свого боку інформацію ми передали. А щодо виплати необхідно уточнювати безпосередньо у ЕКО.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10416
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 14 чер, 2021 14:24
Коллеги, кто-то получил уже в этом месяце кешбек по Эко?
-
Andrew75
-
-
- Повідомлень: 1077
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 15:41
Andrew75 написав:
Коллеги, кто-то получил уже в этом месяце кешбек по Эко?
Ніт. У кабінеті ЕКО нових балів ще немає.
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3026
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 16:49
Налили сегодня 50 бонусов за коммуналку
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9643
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 462 раз.
- Подякували: 1045 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:09
ребята а 500 орехов это будет ежёмесячно? или только один раз?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4781
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 674 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:16
uaprofi написав:
ребята а 500 орехов это будет ежёмесячно? или только один раз?
4 раза,уже жевали тут
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5894
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1072 раз.
- Подякували: 1106 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8091
|1813111
|
|
|322
|104053
|
Пон 14 чер, 2021 17:23
keep
|
|48441
|6189180
|
|