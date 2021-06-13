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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18
uaprofi
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Vorlon написав:
Одно ограничение: общая сумма такого кешбэка — не больше 500 гривен в месяц.
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MASolomko
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Пон 14 чер, 2021 17:23
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