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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9528952995309531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18

Re: Альфа-Банк

uaprofi,
  Vorlon написав:Одно ограничение: общая сумма такого кешбэка — не больше 500 гривен в месяц.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 19:54

  Мизантрóп написав:4 раза,уже жевали тут


т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600
невиданная щедрость

а кстати аккция для всех или у кого всплыло в приложухе?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22

Re: Альфа-Банк

Только для спецкарт
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 20:52

Re: Альфа-Банк

А эти орехи за пополнение что, с какой-то задержкой приходят?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:15

  wig написав:А эти орехи за пополнение что, с какой-то задержкой приходят?

правила не читали? до 10 июля, августа, сентября и октября
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:30

Кто знает, что это за дата на вкладке Выписка (в мобайле) и на вкладке История (в сенсе). Это же не дата операции или проводки. Может, это дата клиринга? Чем она может быть клиенту полезна?
Bosstone
 
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