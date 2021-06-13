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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:18
uaprofi
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Vorlon написав:
Одно ограничение: общая сумма такого кешбэка — не больше 500 гривен в месяц.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 19:54
Мизантрóп написав:
4 раза,уже жевали тут
т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600
невиданная щедрость
а кстати аккция для всех или у кого всплыло в приложухе?
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uaprofi
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:22
Только для спецкарт
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Додано: Пон 14 чер, 2021 20:52
А эти орехи за пополнение что, с какой-то задержкой приходят?
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wig
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:15
wig написав:
А эти орехи за пополнение что, с какой-то задержкой приходят?
правила не читали? до 10 июля, августа, сентября и октября
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Flamingo
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:30
Кто знает, что это за дата на вкладке Выписка (в мобайле) и на вкладке История (в сенсе). Это же не дата операции или проводки. Может, это дата клиринга? Чем она может быть клиенту полезна?
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Bosstone
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:46
Flamingo написав: wig написав:
А эти орехи за пополнение что, с какой-то задержкой приходят?
правила не читали? до 10 июля, августа, сентября и октября
Так это же в глубине официальных правил! Спасибо, что подсказали.
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wig
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Додано: Пон 14 чер, 2021 22:01
Bosstone написав:
Кто знает, что это за дата на вкладке Выписка (в мобайле) и на вкладке История (в сенсе). Это же не дата операции или проводки. Может, это дата клиринга? Чем она может быть клиенту полезна?
Это дата операции.
Дата проводки есть только в Выписке в МАБе или в бумажной(pdf) выписке из отд-я (рассылки)
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Amethyst
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