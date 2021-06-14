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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9529953095319532

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:08

  uaprofi написав:т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600
невиданная щедрость


Трудно повірити в таку щедрість. Чи це від нового директора?
Російський «зв'язковий». Альфа-Банк Україна змінив склад наглядової ради
Акціонери Альфа-Банку Україна переобрали склад наглядової ради і ввели до нього нового незалежного директора.
Ним став Євген Давидович, який із 2020 року обіймає посаду президента російської компанії Связной Логістіка. https://biz.nv.ua/ukr/finance/alfa-bank ... 65732.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:31

Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально.
Это у меня что-то, или у смузистов?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:37

  Вкладчик1234 написав:Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально.
Это у меня что-то, или у смузистов?

Доброго дня. Спостерігаються проблеми з авторизацією у Сенс. Працюємо над виправленням. Приносимо вибачення за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:32

Дякую банку за бонуси

"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів

+50.00
:!: :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:33

  greenozon написав:Дякую банку за бонуси

"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів

+50.00
:!: :wink:

8)
Alfa_Bank
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