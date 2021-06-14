Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 06:08
uaprofi написав:
т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600
невиданная щедрость
Трудно повірити в таку щедрість. Чи це від нового директора?
Російський «зв'язковий». Альфа-Банк Україна змінив склад наглядової ради
Акціонери Альфа-Банку Україна переобрали склад наглядової ради і ввели до нього нового незалежного директора.
Ним став Євген Давидович, який із 2020 року обіймає посаду президента російської компанії Связной Логістіка.
https://biz.nv.ua/ukr/finance/alfa-bank ... 65732.html
Ой+
Повідомлень: 4341
З нами з: 19.04.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 608 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:31
Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально. Это у меня что-то, или у смузистов?
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 14723
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8018 раз.
Подякували: 3887 раз.
Профіль
3
2
3
Додано: Вів 15 чер, 2021 09:37
Вкладчик1234 написав:
Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально.
Это у меня что-то, или у смузистов?
Доброго дня. Спостерігаються проблеми з авторизацією у Сенс. Працюємо над виправленням. Приносимо вибачення за незручності.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 10418
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:32
Дякую банку за бонуси
"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів
+50.00
greenozon
Повідомлень: 11472
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 890 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 чер, 2021 12:33
greenozon написав:
Дякую банку за бонуси
"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів
+50.00
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 10418
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 979 раз.
Профіль
1
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
8099
1815081
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19529
2810246
Вів 15 чер, 2021 10:23 Ой+
323
104400
Пон 14 чер, 2021 19:50 Sanio