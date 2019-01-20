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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95309531953295339534>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 06:08

  uaprofi написав:т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600
невиданная щедрость


Трудно повірити в таку щедрість. Чи це від нового директора?
Російський «зв'язковий». Альфа-Банк Україна змінив склад наглядової ради
Акціонери Альфа-Банку Україна переобрали склад наглядової ради і ввели до нього нового незалежного директора.
Ним став Євген Давидович, який із 2020 року обіймає посаду президента російської компанії Связной Логістіка. https://biz.nv.ua/ukr/finance/alfa-bank ... 65732.html
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:31

Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально.
Это у меня что-то, или у смузистов?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:37

  Вкладчик1234 написав:Сенс после сканирования отпечатка выдаёт ошибку "Что-то пошло не так", и не пускает.
Ещё вчера (и до этого) заходило нормально.
Это у меня что-то, или у смузистов?

Доброго дня. Спостерігаються проблеми з авторизацією у Сенс. Працюємо над виправленням. Приносимо вибачення за незручності.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:32

Дякую банку за бонуси

"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів

+50.00
:!: :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 12:33

  greenozon написав:Дякую банку за бонуси

"Зарахування онусів згідно з акцією "Півсотні бонусів за комуналку" (01.04-31.05.2021)
Корегування бонусів

+50.00
:!: :wink:

8)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:16

ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:16

пополнение карты с карты другого банка

При пополнении пакетной карты с карты другого банка (по которой отключено SMS-информирование) высвечивается следующий текст:
Для ввода одноразового пароля осталось чч:мм:сс
1. Получить SMS-сообщение по операции в размере 2 грн. (эта сума автоматически блокируется по Вашей карте для генерации одноразового цифрового пароля и будет возвращена в течение нескольких минут).
Вы получите SMS-сообщение в том случае, если по Вашей карте подключена услуга SMS-информирования.

2. Позвонить в контакт-центр банка, в котором выпущена карта отправителя и узнать сгенерированный код по операции на сумму 2 грн.

(примечание: вне зависимости от фактической суммы перевода всегда высвечивается "2 грн")
В первом случае предоставляется 5 минут для ввода одноразового пароля, во втором случае 20 минут.

При использовании web-версии второй пункт работает.
При использовании «Sense SuperApp» после ввода одноразового пароля и нажатия на кнопку "Подтвердить" кнопка визуально как-бы нажимается, но перевод не осуществляется: таймер продолжает отсчитывать оставшееся время.

С этим вопросом обратился в контакт-центр Альфа банка, но столкнулся с тем, что оператор была не в курсе о существовании второго случая (карта-донор без SMS-информ) и настойчиво утверждала что, во-первых, у меня не обновлен «Sense SuperApp», во-вторых "20 минут" никогда не бывает. Переубедить не получилось.

Пришлось использовать web-версию.
Если карта-донор с SMS-информированием, то пополнение в «Sense SuperApp» проходит штатно.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:21

  uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.

Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д).
Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:22

  uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин помилки у ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:29

  v-m- написав:При пополнении пакетной карты с карты другого банка (по которой отключено SMS-информирование) высвечивается следующий текст:
Для ввода одноразового пароля осталось чч:мм:сс
1. Получить SMS-сообщение по операции в размере 2 грн. (эта сума автоматически блокируется по Вашей карте для генерации одноразового цифрового пароля и будет возвращена в течение нескольких минут).
Вы получите SMS-сообщение в том случае, если по Вашей карте подключена услуга SMS-информирования.

2. Позвонить в контакт-центр банка, в котором выпущена карта отправителя и узнать сгенерированный код по операции на сумму 2 грн.

(примечание: вне зависимости от фактической суммы перевода всегда высвечивается "2 грн")
В первом случае предоставляется 5 минут для ввода одноразового пароля, во втором случае 20 минут.

При использовании web-версии второй пункт работает.
При использовании «Sense SuperApp» после ввода одноразового пароля и нажатия на кнопку "Подтвердить" кнопка визуально как-бы нажимается, но перевод не осуществляется: таймер продолжает отсчитывать оставшееся время.

С этим вопросом обратился в контакт-центр Альфа банка, но столкнулся с тем, что оператор была не в курсе о существовании второго случая (карта-донор без SMS-информ) и настойчиво утверждала что, во-первых, у меня не обновлен «Sense SuperApp», во-вторых "20 минут" никогда не бывает. Переубедить не получилось.

Пришлось использовать web-версию.
Если карта-донор с SMS-информированием, то пополнение в «Sense SuperApp» проходит штатно.

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати у ПП.
Alfa_Bank
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