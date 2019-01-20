uaprofi написав:т.е. они вынуждают таки сенс устанавливать за 1600 невиданная щедрость
Трудно повірити в таку щедрість. Чи це від нового директора?
Російський «зв'язковий». Альфа-Банк Україна змінив склад наглядової ради Акціонери Альфа-Банку Україна переобрали склад наглядової ради і ввели до нього нового незалежного директора. Ним став Євген Давидович, який із 2020 року обіймає посаду президента російської компанії Связной Логістіка. https://biz.nv.ua/ukr/finance/alfa-bank ... 65732.html
ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов сколько это супер д уже существует? что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом... Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
При пополнении пакетной карты с карты другого банка (по которой отключено SMS-информирование) высвечивается следующий текст:
Для ввода одноразового пароля осталось чч:мм:сс 1. Получить SMS-сообщение по операции в размере 2 грн. (эта сума автоматически блокируется по Вашей карте для генерации одноразового цифрового пароля и будет возвращена в течение нескольких минут). Вы получите SMS-сообщение в том случае, если по Вашей карте подключена услуга SMS-информирования.
2. Позвонить в контакт-центр банка, в котором выпущена карта отправителя и узнать сгенерированный код по операции на сумму 2 грн.
(примечание: вне зависимости от фактической суммы перевода всегда высвечивается "2 грн") В первом случае предоставляется 5 минут для ввода одноразового пароля, во втором случае 20 минут.
При использовании web-версии второй пункт работает. При использовании «Sense SuperApp» после ввода одноразового пароля и нажатия на кнопку "Подтвердить" кнопка визуально как-бы нажимается, но перевод не осуществляется: таймер продолжает отсчитывать оставшееся время.
С этим вопросом обратился в контакт-центр Альфа банка, но столкнулся с тем, что оператор была не в курсе о существовании второго случая (карта-донор без SMS-информ) и настойчиво утверждала что, во-первых, у меня не обновлен «Sense SuperApp», во-вторых "20 минут" никогда не бывает. Переубедить не получилось.
Пришлось использовать web-версию. Если карта-донор с SMS-информированием, то пополнение в «Sense SuperApp» проходит штатно.
uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов сколько это супер д уже существует? что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом... Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д). Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?
uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов сколько это супер д уже существует? что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом... Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин помилки у ПП.
v-m- написав:При пополнении пакетной карты с карты другого банка (по которой отключено SMS-информирование) высвечивается следующий текст:
Для ввода одноразового пароля осталось чч:мм:сс 1. Получить SMS-сообщение по операции в размере 2 грн. (эта сума автоматически блокируется по Вашей карте для генерации одноразового цифрового пароля и будет возвращена в течение нескольких минут). Вы получите SMS-сообщение в том случае, если по Вашей карте подключена услуга SMS-информирования.
2. Позвонить в контакт-центр банка, в котором выпущена карта отправителя и узнать сгенерированный код по операции на сумму 2 грн.
(примечание: вне зависимости от фактической суммы перевода всегда высвечивается "2 грн") В первом случае предоставляется 5 минут для ввода одноразового пароля, во втором случае 20 минут.
При использовании web-версии второй пункт работает. При использовании «Sense SuperApp» после ввода одноразового пароля и нажатия на кнопку "Подтвердить" кнопка визуально как-бы нажимается, но перевод не осуществляется: таймер продолжает отсчитывать оставшееся время.
С этим вопросом обратился в контакт-центр Альфа банка, но столкнулся с тем, что оператор была не в курсе о существовании второго случая (карта-донор без SMS-информ) и настойчиво утверждала что, во-первых, у меня не обновлен «Sense SuperApp», во-вторых "20 минут" никогда не бывает. Переубедить не получилось.
Пришлось использовать web-версию. Если карта-донор с SMS-информированием, то пополнение в «Sense SuperApp» проходит штатно.
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати у ПП.