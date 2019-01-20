Додано: Вів 15 чер, 2021 14:16

Для ввода одноразового пароля осталось чч:мм:сс

1. Получить SMS-сообщение по операции в размере 2 грн. (эта сума автоматически блокируется по Вашей карте для генерации одноразового цифрового пароля и будет возвращена в течение нескольких минут).

Вы получите SMS-сообщение в том случае, если по Вашей карте подключена услуга SMS-информирования.



2. Позвонить в контакт-центр банка, в котором выпущена карта отправителя и узнать сгенерированный код по операции на сумму 2 грн.

При пополнении пакетной карты с карты другого банка (по которой отключено SMS-информирование) высвечивается следующий текст:(примечание: вне зависимости от фактической суммы перевода всегда высвечивается "2 грн")В первом случае предоставляется 5 минут для ввода одноразового пароля, во втором случае 20 минут.При использовании web-версии второй пункт работает.При использовании «Sense SuperApp» после ввода одноразового пароля и нажатия на кнопку "Подтвердить" кнопка визуально как-бы нажимается, но перевод не осуществляется: таймер продолжает отсчитывать оставшееся время.С этим вопросом обратился в контакт-центр Альфа банка, но столкнулся с тем, что оператор была не в курсе о существовании второго случая (карта-донор без SMS-информ) и настойчиво утверждала что, во-первых, у меня не обновлен «Sense SuperApp», во-вторых "20 минут" никогда не бывает. Переубедить не получилось.Пришлось использовать web-версию.Если карта-донор с SMS-информированием, то пополнение в «Sense SuperApp» проходит штатно.