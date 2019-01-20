wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д). Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.
wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д). Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.
у меня например Doogee X50L, приложение скачал сегодня и сегодня вылезло обновление (т.е. уже успел обновить)
"теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить" - кстати изменение шрифта в том числе на больший или на меньший НЕ помогает в чат уже написал и сбросил им скрин
uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.
Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций. За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?
vladimir07 написав:Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций. За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?
vladimir07 написав:Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций. За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?
Alfa_Bank, прошу подтвердить, что если открою ссылку на компе то 500 орехов тоже прибудет!
MASolomko написав:Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
uaprofi написав:Alfa_Bank, прошу подтвердить, что если открою ссылку на компе то 500 орехов тоже прибудет!
MASolomko написав:Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Ідентично з а-банку. Причому і міняв в настройках смартфону розмір шрифту, вікон. З форварду та ідеї нормально.