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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9531953295339534>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:32

  wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д).
Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:42

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д).
Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.


у меня например Doogee X50L, приложение скачал сегодня и сегодня вылезло обновление (т.е. уже успел обновить)

"теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить" - кстати изменение шрифта в том числе на больший или на меньший НЕ помогает
в чат уже написал и сбросил им скрин
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 14:50

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит...
Да, там место "кривое". Не знаю какому спартанцу пришла на ум "гениальная" идея.

Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. ;) В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:03

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций.
За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:09

  vladimir07 написав:Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций.
За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?

Доброго дня. Перейдіть на безкоштовний тип послуги - пуш через мобільний додаток по обом карткам. Активувати безкоштовні PUSH-повідомлення за картковими операціями у цифровому банку Sense SuperApp.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:18

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:Alfa_Bank, есть две карты fastcard (в долларах и евро). Но по карте в евро ежемесячно списывается 0.25 евро "за користування послугою Альфа-Чек" при отсутствии транзакций.
За что это, избежать можно или по евровой карте так и будет ?

Доброго дня. Перейдіть на безкоштовний тип послуги - пуш через мобільний додаток по обом карткам. Активувати безкоштовні PUSH-повідомлення за картковими операціями у цифровому банку Sense SuperApp.


Такое можно сделать только в Sense SuperApp ?
У меня есть приложение АльфаБанк и там есть возможность Настройки-PUSH уведомления,
но нет выбора карт.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:19

Alfa_Bank, прошу подтвердить, что если открою ссылку на компе то 500 орехов тоже прибудет!
  MASolomko написав:Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. ;) В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:21

  vladimir07 написав:Такое можно сделать только в Sense SuperApp ?
У меня есть приложение АльфаБанк и там есть возможность Настройки-PUSH уведомления,
но нет выбора карт.

Можна і в Мобайлі - Активувати безкоштовні PUSH-повідомлення по картковим операціям.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:35

  uaprofi написав:Alfa_Bank, прошу подтвердить, что если открою ссылку на компе то 500 орехов тоже прибудет!
  MASolomko написав:Но в качестве альтернативы воспользуйтесь функцией "Собрать деньги", сгенерировав ссылку и открыв её через браузер. ;) В правилах акции писали, что забор через эту услугу то же должно окешбечиваться.

Доброго дня. Так, такий тип поповнення підходить.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:38

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит
час или полтора потереного времени.


Ідентично з а-банку. Причому і міняв в настройках смартфону розмір шрифту, вікон. З форварду та ідеї нормально.
Ой+
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