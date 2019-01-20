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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9532953395349535>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:48

  Alfa_Bank написав:Так, такий тип поповнення підходить.
Только в официальных правилах акции почему про это явно не написано. Желательно дописать ;)

Про это написано в этой новости:
Sense SuperApp написав:Кешбек за переказ грошей з карток інших банків

Унікальна акція, діє до 30 вересня. Поповнюйте рахунок у Sense з карток інших банків, щоб отримати 1 % кешбеку від місячної суми переказів. Одне обмеження: загальна сума такого кешбеку – максимум 500 гривень на місяць. Через сервіс переказів усередині Sense, за допомогою Apple Pay або збираючи гроші – працюють всі варіанти.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:50

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:Так, такий тип поповнення підходить.
Только в официальных правилах акции почему про это явно не написано. Желательно дописать ;)

Про это написано в этой новости:
Sense SuperApp написав:Кешбек за переказ грошей з карток інших банків

Унікальна акція, діє до 30 вересня. Поповнюйте рахунок у Sense з карток інших банків, щоб отримати 1 % кешбеку від місячної суми переказів. Одне обмеження: загальна сума такого кешбеку – максимум 500 гривень на місяць. Через сервіс переказів усередині Sense, за допомогою Apple Pay або збираючи гроші – працюють всі варіанти.

Доброго дня. Подумаємо. Дякую!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:52

  Ой+ написав:
  uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит
час или полтора потереного времени.


Ідентично з а-банку. Причому і міняв в настройках смартфону розмір шрифту, вікон. З форварду та ідеї нормально.


у меня с пумбы не работает

т.е. выходит шо может работать с другого банка?

кстати заметил шо у меня всего две карты остались с бесплатной тячнучкой пумб и алла.
алла под эту акцию не катит.
шо делать? шо ещё оформить - шоб быстро и сердито
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:43

uaprofi
Моня, Фарс, Ж-Шапито, Алик, Рояль :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:32

14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:36

[quote="5244708:Amethyst"]uaprofi
Моня, Фарс, Ж-Шапито, Алик, Рояль :P :P[/quote
А с какой карты А-банка выход р2р чужим сервисом без комиссии?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:38

Oktawa с Жопенькой
... ну даа, на неё проблематично закинуть гроши БЕЗ комисс, но все же :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:40

  Amethyst написав:Oktawa с Жопенькой
... ну даа, на неё проблематично закинуть гроши БЕЗ комисс, но все же :)

Вже жовтих не дають...дають чорні з жовтим яблуком.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Amethyst написав:Oktawa с Жопенькой
... ну даа, на неё проблематично закинуть гроши БЕЗ комисс, но все же :)

Вже жовтих не дають...дають чорні з жовтим яблуком.

Так и зелена у меня чорна.. Эт же Шапито, там всегда весело :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 17:52

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Так и зелена у меня чорна.. Эт же Шапито, там всегда весело

Зелена чорна.... з зеленим яблуком.
Квесторе_поверніться
 
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