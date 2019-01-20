Sense SuperApp написав:Кешбек за переказ грошей з карток інших банків
Унікальна акція, діє до 30 вересня. Поповнюйте рахунок у Sense з карток інших банків, щоб отримати 1 % кешбеку від місячної суми переказів. Одне обмеження: загальна сума такого кешбеку – максимум 500 гривень на місяць. Через сервіс переказів усередині Sense, за допомогою Apple Pay або збираючи гроші – працюють всі варіанти.
Sense SuperApp написав:Кешбек за переказ грошей з карток інших банків
Унікальна акція, діє до 30 вересня. Поповнюйте рахунок у Sense з карток інших банків, щоб отримати 1 % кешбеку від місячної суми переказів. Одне обмеження: загальна сума такого кешбеку – максимум 500 гривень на місяць. Через сервіс переказів усередині Sense, за допомогою Apple Pay або збираючи гроші – працюють всі варіанти.
uaprofi написав:Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Ідентично з а-банку. Причому і міняв в настройках смартфону розмір шрифту, вікон. З форварду та ідеї нормально.
у меня с пумбы не работает
т.е. выходит шо может работать с другого банка?
кстати заметил шо у меня всего две карты остались с бесплатной тячнучкой пумб и алла. алла под эту акцию не катит. шо делать? шо ещё оформить - шоб быстро и сердито