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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9532953395349535

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17

  v57 написав:14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?

Фарс по 5К ток выпускает на Алку :wink:
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит :(
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 15 чер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:у меня с пумбы не работает
Если карта Visa, то спартанцы о проблеме знают. С mastercard тянул успешно, предварительно через контакт-центр ПУМБа отключил до конца суток фрод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:24

  Amethyst написав:
  v57 написав:14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?

Фарс по 5К ток выпускает на Алку :wink:
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит :(


ого тут страсти
я вчера по 14999 три раза с двух карт Форварда заслал, пятерик с Альянса и соточкой с ВсеМожу заполировал,
без сучка без задоринки, но конечно расплывался ХМТЛ для 3d sec
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 18:35

  cohan написав:
  Amethyst написав:
  v57 написав:14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?

Фарс по 5К ток выпускает на Алку :wink:
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит :(


ого тут страсти
я вчера по 14999 три раза с двух карт Форварда заслал, пятерик с Альянса и соточкой с ВсеМожу заполировал,
без сучка без задоринки, но конечно расплывался ХМТЛ для 3d sec

А не перебір на стелю в 500?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 19:08

Клиент банка, у которого есть кредитка и который оформит в этом месяце White, будет участвовать в акции на 500 орехов?
Появился сенс установить Sense. :)

p.s. не пришли 50 орехов за коммунальные от 31 мая, оф. пред. взяла в работу и целый день тишина. :|
Striker
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