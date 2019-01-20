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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17
v57 написав:
14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?
Фарс по 5К ток выпускает на Алку
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 15 чер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17
uaprofi написав:
у меня с пумбы не работает
Если карта Visa, то спартанцы о проблеме знают. С mastercard тянул успешно, предварительно через контакт-центр ПУМБа отключил до конца суток фрод.
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:24
Amethyst написав: v57 написав:
14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?
Фарс по 5К ток выпускает на Алку
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит
ого тут страсти
я вчера по 14999 три раза с двух карт Форварда заслал, пятерик с Альянса и соточкой с ВсеМожу заполировал,
без сучка без задоринки, но конечно расплывался ХМТЛ для 3d sec
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:35
cohan написав: Amethyst написав: v57 написав:
14999 мах за раз?
т.е. 4 подхода?
Фарс по 5К ток выпускает на Алку
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит
ого тут страсти
я вчера по 14999 три раза с двух карт Форварда заслал, пятерик с Альянса и соточкой с ВсеМожу заполировал,
без сучка без задоринки, но конечно расплывался ХМТЛ для 3d sec
А не перебір на стелю в 500?
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Додано: Вів 15 чер, 2021 19:08
Клиент банка, у которого есть кредитка и который оформит в этом месяце White, будет участвовать в акции на 500 орехов?
Появился сенс установить Sense.
p.s. не пришли 50 орехов за коммунальные от 31 мая, оф. пред. взяла в работу и целый день тишина.
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