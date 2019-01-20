Фарс по 5К ток выпускает на Алку
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит
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Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17
Фарс по 5К ток выпускает на Алку
С ВсеМожу так и не удалось сдернуть -- 2й 3Дсек Лумумбы Алки косячит
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 15 чер, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:17
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:24
ого тут страсти
я вчера по 14999 три раза с двух карт Форварда заслал, пятерик с Альянса и соточкой с ВсеМожу заполировал,
без сучка без задоринки, но конечно расплывался ХМТЛ для 3d sec
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:35
А не перебір на стелю в 500?
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:08
Клиент банка, у которого есть кредитка и который оформит в этом месяце White, будет участвовать в акции на 500 орехов?
Появился сенс установить Sense.
p.s. не пришли 50 орехов за коммунальные от 31 мая, оф. пред. взяла в работу и целый день тишина.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:16
Re: Альфа-Банк
Striker, я таким был
Оформил в пятницу цифровой пакет, на выходных заказал пластик и уже даже завтра будет в моём отделении Новой почты.
Здесь спартанцы реально удобно сделали, можно стать клиентом не выходя из дома.
Додано: Вів 15 чер, 2021 19:32
ребята создал с помощью функциии "Собрать деньги" ссылку на 100 грн. и сделал перевод.
1. перевод прошёл. А где квитанция?
2. Выходит по этой же ссылке можно отправлять ещё переводы допустим и на 10К и на 15К?
3. А можно както скрыть Фамилию Имя из такой ссылки?
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:10
не, 100 ж минималка для учета
конечно можно было по 15 с Форварда, может и пропустил бы, но привычка
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:28
Re: Альфа-Банк
uaprofi, из того, что известно:
Анонимные запросы они не рассматривали Цель сбора переводов среди знакомых) Лимиты на переводы стандартные.
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