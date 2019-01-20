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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9533953495359536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:27

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин помилки у ПП.

Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:31

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д).
Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.

Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10431
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:35

  Mac7 написав:Якщо є White digital чи потрібно отримати пластик для участі в акції сенсаційний бонус?

Доброго дня. Підходить, пластик не потрібен для участі в акції.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:58

Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:12

  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.

Доброго дня.
Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку
150 000 грн
250 000 грн
500 000 грн
Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку
без обмежень
Переказ за номером телефону
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
P.S. Прийнято :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:37

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.

Доброго дня.
Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку
150 000 грн
250 000 грн
500 000 грн
Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку
без обмежень
Переказ за номером телефону
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
P.S. Прийнято :wink:

Дякую. ЧАПИ – гарна штука. От чи зможете ліміти прикрутити до діалогу створення того чи іншого переказу, щоб одразу було наочно видно, який ліміт можливий чи скільки його ще доступно? Бо це #маєSense ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:42

  kreuz написав:От чи зможете ліміти прикрутити до діалогу створення того чи іншого переказу, щоб одразу було наочно видно, який ліміт можливий чи скільки його ще доступно? Бо це #маєSense ))

Передам пропозицію на розгляд!
Alfa_Bank
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