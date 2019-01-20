uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов сколько это супер д уже существует? что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом... Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин помилки у ПП.
Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані
wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д). Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?
Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.
Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані
Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).
Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?
P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.
Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).
Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?
P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.
Доброго дня. Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку 50 000 грн 150 000 грн 400 000 грн Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку 150 000 грн 250 000 грн 500 000 грн Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку без обмежень Переказ за номером телефону 50 000 грн 150 000 грн 400 000 грн Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank? P.S. Прийнято
Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).
Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?
P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.
Доброго дня. Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку 50 000 грн 150 000 грн 400 000 грн Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку 150 000 грн 250 000 грн 500 000 грн Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку без обмежень Переказ за номером телефону 50 000 грн 150 000 грн 400 000 грн Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank? P.S. Прийнято
Дякую. ЧАПИ – гарна штука. От чи зможете ліміти прикрутити до діалогу створення того чи іншого переказу, щоб одразу було наочно видно, який ліміт можливий чи скільки його ще доступно? Бо це #маєSense ))