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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9533953495359536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:27

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин помилки у ПП.

Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:31

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:Вчера со второго раза пополнил (первый раз тупо зависло подтверждение 3д).
Но, все равно, часть важных элементов интерфейса не влазит в экран. Мне что, теперь мелкий шрифт в настройках андроида ставить, и бежать в магазин за новыми очками?

Доброго дня. Для можливості проаналізувати ситуацію, прощу надати ІПН, дані про пристрій, версію додатку, дату та час спроби оплати, а також скрин екрану в ПП.

Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:35

  Mac7 написав:Якщо є White digital чи потрібно отримати пластик для участі в акції сенсаційний бонус?

Доброго дня. Підходить, пластик не потрібен для участі в акції.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:58

Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:58

Re: Альфа-Банк

Дякую
Mac7
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:12

  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.

Доброго дня.
Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку
150 000 грн
250 000 грн
500 000 грн
Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку
без обмежень
Переказ за номером телефону
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
P.S. Прийнято :wink:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:37

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Alfa_Bank
Вітаю!

Нагадайте, будь ласка, ліміти на перекази між картками / рахунками у межах Альфи (раз / доба / місяць).

Назовні ж СЕПати можна 150к за раз, 500к на місяць, нічого не переплутав?

P.S. І ще є до Вас прохання: змініть оцей новітній шаблон відповідей з хвилювання (бо під подібні турботливі хвилювання так званого цивілізованого світу пастор Крим здавав, хоч його за це так ніхто й не засудив...) на принаймні працю над вирішенням питання. А взагалі то дуже хочеться, щоб Ви зберегли людське обличчя та НЕ писали під копірку, краще вже з помилками, але не скочуйтесь до #зеленогол*йна, будь ласочка.

Доброго дня.
Переказ за номером картки клієнту Альфа-Банку
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Перекази за номером рахунку IBAN на рахунки, відкриті в Альфа-банку
150 000 грн
250 000 грн
500 000 грн
Переказ між рахунками одного клієнта, відкритими в Альфа-Банку
без обмежень
Переказ за номером телефону
50 000 грн
150 000 грн
400 000 грн
Які ліміти на проведення операцій в Sense SuperApp/Alfa-Mobile/My Alfa-Bank?
P.S. Прийнято :wink:

Дякую. ЧАПИ – гарна штука. От чи зможете ліміти прикрутити до діалогу створення того чи іншого переказу, щоб одразу було наочно видно, який ліміт можливий чи скільки його ще доступно? Бо це #маєSense ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:42

  kreuz написав:От чи зможете ліміти прикрутити до діалогу створення того чи іншого переказу, щоб одразу було наочно видно, який ліміт можливий чи скільки його ще доступно? Бо це #маєSense ))

Передам пропозицію на розгляд!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:48

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.
Они в телегу просят писать баги, но на них не реагируют. Люди пишут, вопросы задают, а в ответ мороз
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 09:53

  2XL написав:Они в телегу просят писать баги, но на них не реагируют. Люди пишут, вопросы задают, а в ответ мороз

Доброго дня. Стараємось всім відповісти, дописів та обговорень, як ви помітили, там не мало. Якщо ваш коментар залишили без уваги, нагадайте про нього ще раз будь ласка, чи напишіть прямо в чат додатку.
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