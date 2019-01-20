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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9534953595369537

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:10

  Alfa_Bank написав:чи напишіть прямо в чат додатку.

Этот чат через раз пишет "Нет соединения с сервером".
При том, что телефон в метре от роутера и остальной функционал сенса вроде работает.

Дней 5 назад установил сенс.
При заходе в раздел Кешью - пишет "Уже через 3 дня можно будет выбрать категории" и дальше не пускает. Так пишет уже 5 дней.

Сплошное глюкалово.
Назвать эту поделку Супер - это было очень тонко )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:15

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:чи напишіть прямо в чат додатку.

Этот чат через раз пишет "Нет соединения с сервером".
При том, что телефон в метре от роутера и остальной функционал сенса вроде работает.

Дней 5 назад установил сенс.
При заходе в раздел Кешью - пишет "Уже через 3 дня можно будет выбрать категории" и дальше не пускает. Так пишет уже 5 дней.

Сплошное глюкалово.
Назвать эту поделку Супер - это было очень тонко )

Доброго дня. Прошу надати скрин надпису, дані про пристрій і додаток. Відправлю на перевірку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:19



интересно ... а где указаны более правильные лимиты? по этой ссылке или в ДКБО ?
в ДКБО пишут о 400 000, а по ссылке о 399 999 ... где законная гривна лимита ? ) + в ДКБО не разделяются лимиты отдельно для прилождения и отдельно для веба - они указаны для обоих сервисов как единые. По вашей ссылке - они разделяются и они разные ... я так понимаю, что документом является ДКБО всё-таки, то почему там неактуальные лимиты, учитывая, что ДКБО недавно обновлено (10.06.2021)

Зображення

https://alfabank.ua/storage/image-storage/2021/06/11/78/source/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl-z-10062021_1623395768.pdf
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:27

  IMPRINTER написав:


интересно ... а где указаны более правильные лимиты? по этой ссылке или в ДКБО ?
в ДКБО пишут о 400 000, а по ссылке о 399 999 ... где законная гривна лимита ? ) + в ДКБО не разделяются лимиты отдельно для прилождения и отдельно для веба - они указаны для обоих сервисов как единые. По вашей ссылке - они разделяются и они разные ... я так понимаю, что документом является ДКБО всё-таки, то почему там неактуальные лимиты, учитывая, что ДКБО недавно обновлено (10.06.2021)

Зображення

https://alfabank.ua/storage/image-storage/2021/06/11/78/source/publichnoe-predlozhenie-na-oformlenie-dbo-fl-z-10062021_1623395768.pdf

Доброго дня. Хороше питання :shock: Уточнюю, відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:31

Alfa_Bank

там нет вообще разделения на веб и невеб ... написано, что приложение и веб-версия
едины это как ленин и партия ) ...

Система «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (далі - «Система/ Система МАБ») – програмно-апаратний комплекс, який забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів Банку, в тому числі Дистанційне розпорядження Рахунками Користувача та Інформаційні послуги за допомогою Інтернет-каналів зв’язку. Складовою частиною Системи є мобільні додатки (Alfa-Mobile Ukraine та/або Sense Superapp), призначений
для смартфонів/планшетів/інших мобільних пристроїв під керівництвом операційної системи Android або IOS, а також канал надання Банком послуг засобами Мессенджерів (як це передбачено Додатком №8 до Договору).
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:38

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Прошу надати скрин надпису, дані про пристрій і додаток. Відправлю на перевірку.

Зображення Зображення
Девайс - Meizu M3S.
Застосунок - 1.4.1
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 16 чер, 2021 11:48, всього редагувалось 2 разів.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:43

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Прошу надати скрин надпису, дані про пристрій і додаток. Відправлю на перевірку.

Зображення
Зображення
Девайс - Meizu M3S.
Застосунок - 1.4.1

Дякую. В роботі. Відпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 11:56

  2XL написав:
uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов :twisted:
сколько это супер д уже существует?
что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом...
Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит :twisted:
час или полтора потереного времени.
Они в телегу просят писать баги, но на них не реагируют. Люди пишут, вопросы задают, а в ответ мороз

ну, мгновенно и нельзя ответить - собирают )
cohan
 
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