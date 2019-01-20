интересно ... а где указаны более правильные лимиты? по этой ссылке или в ДКБО ? в ДКБО пишут о 400 000, а по ссылке о 399 999 ... где законная гривна лимита ? ) + в ДКБО не разделяются лимиты отдельно для прилождения и отдельно для веба - они указаны для обоих сервисов как единые. По вашей ссылке - они разделяются и они разные ... я так понимаю, что документом является ДКБО всё-таки, то почему там неактуальные лимиты, учитывая, что ДКБО недавно обновлено (10.06.2021)
интересно ... а где указаны более правильные лимиты? по этой ссылке или в ДКБО ? в ДКБО пишут о 400 000, а по ссылке о 399 999 ... где законная гривна лимита ? ) + в ДКБО не разделяются лимиты отдельно для прилождения и отдельно для веба - они указаны для обоих сервисов как единые. По вашей ссылке - они разделяются и они разные ... я так понимаю, что документом является ДКБО всё-таки, то почему там неактуальные лимиты, учитывая, что ДКБО недавно обновлено (10.06.2021)
там нет вообще разделения на веб и невеб ... написано, что приложение и веб-версия едины это как ленин и партия ) ...
Система «Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» (далі - «Система/ Система МАБ») – програмно-апаратний комплекс, який забезпечує дистанційне обслуговування Клієнтів Банку, в тому числі Дистанційне розпорядження Рахунками Користувача та Інформаційні послуги за допомогою Інтернет-каналів зв’язку. Складовою частиною Системи є мобільні додатки (Alfa-Mobile Ukraine та/або Sense Superapp), призначений для смартфонів/планшетів/інших мобільних пристроїв під керівництвом операційної системи Android або IOS, а також канал надання Банком послуг засобами Мессенджерів (як це передбачено Додатком №8 до Договору).
uaprofi написав:ребята так это не щедрость - это массовое тестирование багов сколько это супер д уже существует? что то ещё хуже по интерфейсу придумать наверное было сложно... но дело не в этом... Короче не могу пополнить карту - не могу добраться до окна 3д-секюрити - изменение шрифта, увеличение уменьшение, ничего не помогает - окошко внижней части двигается только по горизонтале, виртуальная клава даже не вылазит час или полтора потереного времени.
Они в телегу просят писать баги, но на них не реагируют. Люди пишут, вопросы задают, а в ответ мороз