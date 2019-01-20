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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9535953695379538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:03

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Один из каналов доставки карт - отделения НП.
Я правильно понимаю, что они не все доступны, а только избранные ?

Доброго дня. Через відділення Нової Пошти можна замовити пластик до раніше оформленої віртуальної картки. Можна обрати відділеня/поштомат, запропоноване у списку при оформленні доставки.

Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:18

  mustbe написав:Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?

Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:29

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?

Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...

В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31

  mustbe написав:В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе

Напишіть, будь ласка, у ПП яке саме відділеня не вдається обрати (назва, адреса) + скрин карти.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9535953695379538
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