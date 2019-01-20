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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:03
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Один из каналов доставки карт - отделения НП.
Я правильно понимаю, что они не все доступны, а только избранные ?
Доброго дня. Через відділення Нової Пошти можна замовити пластик до раніше оформленої віртуальної картки. Можна обрати відділеня/поштомат, запропоноване у списку при оформленні доставки.
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:18
mustbe написав:
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:29
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31
mustbe написав:
В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
Напишіть, будь ласка, у ПП яке саме відділеня не вдається обрати (назва, адреса) + скрин карти.
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