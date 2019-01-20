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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9535953695379538

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:03

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Один из каналов доставки карт - отделения НП.
Я правильно понимаю, что они не все доступны, а только избранные ?

Доброго дня. Через відділення Нової Пошти можна замовити пластик до раніше оформленої віртуальної картки. Можна обрати відділеня/поштомат, запропоноване у списку при оформленні доставки.

Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:18

  mustbe написав:Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?

Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:29

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?

Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...

В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31

  mustbe написав:В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе

Напишіть, будь ласка, у ПП яке саме відділеня не вдається обрати (назва, адреса) + скрин карти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:44

Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 15:53

  kluychkooleg написав:Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.

Доброго дня. Для можливості розібратися у ситуації, прошу надати у ПП ваш ІПН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:22

  Tegularius написав:
  Flamingo написав:
  cohan написав:кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?

Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.

А в чем тогда "прикол"? Можно же завести сумму, снять с карты Альфы, положить на карту другого банка, снова завести и так по кругу?

Мабуть 99% відсотків так і будуть робити.
Я троха грошенят перекинув - так мені вже телефонували з банку відправника чи то я робив переказ, а не шахраї :shock:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 17:53

  Alfa_Bank написав:
  kluychkooleg написав:Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.

Доброго дня. Для можливості розібратися у ситуації, прошу надати у ПП ваш ІПН.


Вы мне написали в ПП, что пришел возврат средств от банка-получателя. В банке-получателе утверждают, что никаких поступлений не было, никаких ограничений на пополнение нет (в чем я и сам убедился сегодня, перечисляя деньги из другого банка) и что полностью объяснить причину отказа и прокомментировать ситуацию может только банк-отправитель. В общем этот пинг-понг продолжается уже целый день. Где мне искать правду и как мне понять, почему операция не прошла? К кому обращаться?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 18:14

Re: Альфа-Банк

Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки....
Горох як завжди....
lov2108
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