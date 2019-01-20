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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 14:03
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Один из каналов доставки карт - отделения НП.
Я правильно понимаю, что они не все доступны, а только избранные ?
Доброго дня. Через відділення Нової Пошти можна замовити пластик до раніше оформленої віртуальної картки. Можна обрати відділеня/поштомат, запропоноване у списку при оформленні доставки.
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:18
mustbe написав:
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:29
Alfa_Bank написав: mustbe написав:
Вы не ответили.
Можно заказать в любое отделение или только в некоторые ?
Вибачте, не зовсім зрозуміла питання( Прошу більше деталей. Цікавить чи є в списку Сенс всі відділення НП? Чи на всі відділення зі списку Сенс можлива доставка? Або щось інше...
В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
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Додано: Сер 16 чер, 2021 14:31
mustbe написав:
В сенсе - отделение видно на Карте, но выбрать его нельзя. Как ни тапай по нему - ничего не происходит. В Списке его нет.
Не перестаю удивляться этой "супер"-приложухе
Напишіть, будь ласка, у ПП яке саме відділеня не вдається обрати (назва, адреса) + скрин карти.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:44
Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.
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Додано: Сер 16 чер, 2021 15:53
kluychkooleg написав:
Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.
Доброго дня. Для можливості розібратися у ситуації, прошу надати у ПП ваш ІПН.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:22
Tegularius написав: Flamingo написав: cohan написав:
кто-то изучал условия внимательно? сколько надо чтобы отлежались? можно сразу СЭП наружу или все же 2-3 дня ?
Задаваемые вами вопросы никак не влияют на условия акции - там главное условие потянуть сенсом на пакетку с карты другого банка гривну. Дальнейшая судьба денег не регламентирована.
А в чем тогда "прикол"? Можно же завести сумму, снять с карты Альфы, положить на карту другого банка, снова завести и так по кругу?
Мабуть 99% відсотків так і будуть робити.
Я троха грошенят перекинув - так мені вже телефонували з банку відправника чи то я робив переказ, а не шахраї
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Додано: Сер 16 чер, 2021 17:53
Alfa_Bank написав: kluychkooleg написав:
Будь проклят тот день, когда я решил перевести деньги из Альфа-банка по реквизитам!
Переводил вчера в районе 16 часов одновременно одинаковые суммы в 1-й и 2-й банк.
Во 2-м банке деньги были уже через полтора часа.
А вот в первый не попали до сих пор. Уже сутки прошли.
Проверял реквизиты - все верно, ошибок нет.
Сначала горячая линия отсылала меня несколько раз к банку получателю.
Но туда деньги не поступали.
В результате в Альфа банке составили заявку и ищут мои деньги.
Уже с утра ищут. Обещают за три дня найти.
А ведь деньги мне нужны были сегодня.
Сделал три перевода из другого банка в 1-й банк - все прошли в районе 1 часа - двух часов.
В общем "Никогда снова!".
Дай Бог, чтобы деньги хотя бы нашлись. И потом мои деньги будут обходить банк Альфа десятой дорогой.
Доброго дня. Для можливості розібратися у ситуації, прошу надати у ПП ваш ІПН.
Вы мне написали в ПП, что пришел возврат средств от банка-получателя. В банке-получателе утверждают, что никаких поступлений не было, никаких ограничений на пополнение нет (в чем я и сам убедился сегодня, перечисляя деньги из другого банка) и что полностью объяснить причину отказа и прокомментировать ситуацию может только банк-отправитель. В общем этот пинг-понг продолжается уже целый день. Где мне искать правду и как мне понять, почему операция не прошла? К кому обращаться?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:14
Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки....
Горох як завжди....
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Додано: Сер 16 чер, 2021 18:26
в реквизитах напутал, вот и не видит
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