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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:38
lov2108 написав:
Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Навсегда? Оспорить, отключить блокировку можно?
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:52
lov2108 написав:
Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
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