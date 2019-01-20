Навсегда? Оспорить, отключить блокировку можно?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:38
Додано: Сер 16 чер, 2021 20:52
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
Додано: Сер 16 чер, 2021 21:58
Вот...вот....тоже самое и мне пели.
Завтра попробую с black.
Сколько там за один заход можно пульнуть?
Додано: Сер 16 чер, 2021 22:07
Вот что мне поддержка мони писала:
Есть ограничение на сумму переводов с карты Моно, на карту другого банка:
1 транзакция - 30 000 грн (можно больше с введением фамилии и имени получателя, до 60 тыс)
1 месяц - привязка к 25 000 USD (по курсу НБУ)
Количество операций:
в день - 50
за 4 дня - 100
в месяц - 150
При переводе денег с карты другого банка на карту Моно, действуют лимиты того банка, с карты которого вы отправляете средства.
Если уже исчерпали 25 000 USD в месяц на перевод денег или пополнение карты, то рекомендуем провести платеж по реквизитам.
-------------
Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
|