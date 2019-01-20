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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9536953795389539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:38

  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...

Навсегда? Оспорить, отключить блокировку можно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:52

  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...


Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:58

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...


Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались ;)

Вот...вот....тоже самое и мне пели.
Завтра попробую с black.
Сколько там за один заход можно пульнуть?
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:07

  lov2108 написав:Вот...вот....тоже самое и мне пели.
Завтра попробую с black.
Сколько там за один заход можно пульнуть?

Вот что мне поддержка мони писала:
Есть ограничение на сумму переводов с карты Моно, на карту другого банка:
1 транзакция - 30 000 грн (можно больше с введением фамилии и имени получателя, до 60 тыс)
1 месяц - привязка к 25 000 USD (по курсу НБУ)

Количество операций:
в день - 50
за 4 дня - 100
в месяц - 150

При переводе денег с карты другого банка на карту Моно, действуют лимиты того банка, с карты которого вы отправляете средства.

Если уже исчерпали 25 000 USD в месяц на перевод денег или пополнение карты, то рекомендуем провести платеж по реквизитам.
-------------
Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
Flamingo
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  #<1 ... 9536953795389539
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