lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu.... Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu.... Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
Вот...вот....тоже самое и мне пели. Завтра попробую с black. Сколько там за один заход можно пульнуть?
lov2108 написав:Вот...вот....тоже самое и мне пели. Завтра попробую с black. Сколько там за один заход можно пульнуть?
Вот что мне поддержка мони писала: Есть ограничение на сумму переводов с карты Моно, на карту другого банка: 1 транзакция - 30 000 грн (можно больше с введением фамилии и имени получателя, до 60 тыс) 1 месяц - привязка к 25 000 USD (по курсу НБУ)
Количество операций: в день - 50 за 4 дня - 100 в месяц - 150
При переводе денег с карты другого банка на карту Моно, действуют лимиты того банка, с карты которого вы отправляете средства.
Если уже исчерпали 25 000 USD в месяц на перевод денег или пополнение карты, то рекомендуем провести платеж по реквизитам. ------------- Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
kluychkooleg написав:Вы мне написали в ПП, что пришел возврат средств от банка-получателя. В банке-получателе утверждают, что никаких поступлений не было, никаких ограничений на пополнение нет (в чем я и сам убедился сегодня, перечисляя деньги из другого банка) и что полностью объяснить причину отказа и прокомментировать ситуацию может только банк-отправитель. В общем этот пинг-понг продолжается уже целый день. Где мне искать правду и как мне понять, почему операция не прошла? К кому обращаться?
Доброго дня. Від нас платіж вийшов, потім повернувся. Деталі надала вам в ПП.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 17 чер, 2021 07:41, всього редагувалось 1 раз.