lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu.... Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu.... Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...
Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались
Вот...вот....тоже самое и мне пели. Завтра попробую с black. Сколько там за один заход можно пульнуть?
lov2108 написав:Вот...вот....тоже самое и мне пели. Завтра попробую с black. Сколько там за один заход можно пульнуть?
Вот что мне поддержка мони писала: Есть ограничение на сумму переводов с карты Моно, на карту другого банка: 1 транзакция - 30 000 грн (можно больше с введением фамилии и имени получателя, до 60 тыс) 1 месяц - привязка к 25 000 USD (по курсу НБУ)
Количество операций: в день - 50 за 4 дня - 100 в месяц - 150
При переводе денег с карты другого банка на карту Моно, действуют лимиты того банка, с карты которого вы отправляете средства.
Если уже исчерпали 25 000 USD в месяц на перевод денег или пополнение карты, то рекомендуем провести платеж по реквизитам. ------------- Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
kluychkooleg написав:Вы мне написали в ПП, что пришел возврат средств от банка-получателя. В банке-получателе утверждают, что никаких поступлений не было, никаких ограничений на пополнение нет (в чем я и сам убедился сегодня, перечисляя деньги из другого банка) и что полностью объяснить причину отказа и прокомментировать ситуацию может только банк-отправитель. В общем этот пинг-понг продолжается уже целый день. Где мне искать правду и как мне понять, почему операция не прошла? К кому обращаться?
Доброго дня. Від нас платіж вийшов, потім повернувся. Деталі надала вам в ПП.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 17 чер, 2021 07:41, всього редагувалось 1 раз.
lov2108 написав:обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки.... Горох як завжди....
Горох пошел против Альфы? Тогда я на стороне Альфы. В Моно не заходил и не планирую, т.к. те еще перцы. Кроме того, интересно, чем это закончится, когда моська против слона. Причем слон это не только Альфа.
Уважаемый офф. представитель! Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?