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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95379538953995409541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:38

  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...

Навсегда? Оспорить, отключить блокировку можно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 20:52

  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...


Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 21:58

  Flamingo написав:
  lov2108 написав:Мені щойно моня обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....
Бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки...


Мне позавчера такое моня писал по белой - типа все жалуюЦЦа на этот сервис поэтому - болт. Но с черной в итоге без проблем выпустил 100К+ в несколько приемов. Не иначе дело в страховом депо - по визе он видимо был на гране, а по мастеру - норм. Вот и выеживались ;)

Вот...вот....тоже самое и мне пели.
Завтра попробую с black.
Сколько там за один заход можно пульнуть?
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 22:07

  lov2108 написав:Вот...вот....тоже самое и мне пели.
Завтра попробую с black.
Сколько там за один заход можно пульнуть?

Вот что мне поддержка мони писала:
Есть ограничение на сумму переводов с карты Моно, на карту другого банка:
1 транзакция - 30 000 грн (можно больше с введением фамилии и имени получателя, до 60 тыс)
1 месяц - привязка к 25 000 USD (по курсу НБУ)

Количество операций:
в день - 50
за 4 дня - 100
в месяц - 150

При переводе денег с карты другого банка на карту Моно, действуют лимиты того банка, с карты которого вы отправляете средства.

Если уже исчерпали 25 000 USD в месяц на перевод денег или пополнение карты, то рекомендуем провести платеж по реквизитам.
-------------
Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 05:49

До сих пор мой вопрос о неначислении 50 орехов за коммунальные
"в работе".

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Может жалобу в НБУ всё-таки написать, если по-нормальному у вас не получается?
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:04

Re: Альфа-Банк

Striker, умейте ожидать решения. Или тебе эти 50 орехов сейчас очень позарез нужны? :D
Представитель здесь всё разруливает.

  Flamingo написав:Но я не стал испытывать судьбу - пулял "пятнашками"
15к или 14'999? :) Вроде как, с 15к грн и выше накладываются где-то ограничения.


Alfa_Bank, при отправке запроса из личного кабинета Базы знаний поддержка оказывается, как и в авторизированном чате?

ps Понимаю, что вы сейчас изменили чат. Но старые статьи остались + вход в личный кабинет работает и есть возможность запросы высылать )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:26

  kluychkooleg написав:Вы мне написали в ПП, что пришел возврат средств от банка-получателя. В банке-получателе утверждают, что никаких поступлений не было, никаких ограничений на пополнение нет (в чем я и сам убедился сегодня, перечисляя деньги из другого банка) и что полностью объяснить причину отказа и прокомментировать ситуацию может только банк-отправитель. В общем этот пинг-понг продолжается уже целый день. Где мне искать правду и как мне понять, почему операция не прошла? К кому обращаться?

Доброго дня. Від нас платіж вийшов, потім повернувся. Деталі надала вам в ПП.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Чет 17 чер, 2021 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 07:29

  Striker написав:До сих пор мой вопрос о неначислении 50 орехов за коммунальные
"в работе".

Зображення

Может жалобу в НБУ всё-таки написать, если по-нормальному у вас не получается?

Доброго дня. Прошу вас почекати ще трошки, питання вирішується. Відпишусь до кінця дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:38

  lov2108 написав:обрубив можливість переказу грошей за допомогою Sensu....бла-бла-бал....стрьомний сервіс....за для вашої безпеки....
Горох як завжди....

Горох пошел против Альфы? Тогда я на стороне Альфы. В Моно не заходил и не планирую, т.к. те еще перцы. Кроме того, интересно, чем это закончится, когда моська против слона. Причем слон это не только Альфа.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:42

Вываливается из Sense

Уважаемый офф. представитель!
Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Аматор
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