Аматор написав:Уважаемый офф. представитель! Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
Доброго дня. Потрібно перевіряти більш детально. Можна спробувати видалити додаток і встановити повторно. Якщо помилка повториться, прошу написати в ПП ваш ІПН, дані про пристрій (назва та версія опер.системи), версію додатку.
Офійний представник - дякую за допомогу. Вийшло. Щоправда, зменшив суму, а коли хотів повторити поповнення - знову сталося те саме. Повторно зніс и встановив додаток - знову зробив поповнення. Більше не повторював. Спробую завтра ще.
Аматор написав:Уважаемый офф. представитель! Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
а через sense не пробовали? вывал из додатка - в порядке веще когда ИБ перегружен у них
Аматор написав:Офійний представник - дякую за допомогу. Вийшло. Щоправда, зменшив суму, а коли хотів повторити поповнення - знову сталося те саме. Повторно зніс и встановив додаток - знову зробив поповнення. Більше не повторював. Спробую завтра ще.