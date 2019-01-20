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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9538953995409541>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:45

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Горох пошел против Альфы?

ну Алка первой начала, врубив фрод-контроль даже на 1000 грн на Моню или Валю.
Хай теперь выгребает, вернее выгребают, как всегда, клиенты :mrgreen:

У Мони есть возможность после отказа их фрода повторно поДтвердить операцию, и фрод може и смилостивица :) У Алки нуна выдержать в течение 30мин экзамен в СБ о размере трусов, наличия депо в юанях и т.п. :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:53

  Amethyst написав:
  newbie написав:Горох пошел против Альфы?

ну Алка первой начала, врубив фрод-контроль даже на 1000 грн на Моню или Валю.
Хай теперь выгребает, вернее выгребают, как всегда, клиенты :mrgreen:

У Мони есть возможность после отказа их фрода повторно поДтвердить операцию, и фрод може и смилостивица :) У Алки нуна выдержать в течение 30мин экзамен в СБ о размере трусов, наличия депо в юанях и т.п. :mrgreen:

Все проходит. Разбирайтесь с настройками
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 08:57

  Аматор написав:Уважаемый офф. представитель!
Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?

Доброго дня. Потрібно перевіряти більш детально. Можна спробувати видалити додаток і встановити повторно. Якщо помилка повториться, прошу написати в ПП ваш ІПН, дані про пристрій (назва та версія опер.системи), версію додатку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:00

Alfa_Bank Дякую за швидку відповідь. Добре, спробую видалити додаток та встановити повторно.
Аматор
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:14

  MASolomko написав:
Alfa_Bank, при отправке запроса из личного кабинета Базы знаний поддержка оказывается, как и в авторизированном чате?

ps Понимаю, что вы сейчас изменили чат. Но старые статьи остались + вход в личный кабинет работает и есть возможность запросы высылать )

Доброго дня. Чат через сайт банку не авторизований.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:21

Re: Альфа-Банк

Офійний представник - дякую за допомогу. Вийшло. Щоправда, зменшив суму, а коли хотів повторити поповнення - знову сталося те саме. Повторно зніс и встановив додаток - знову зробив поповнення. Більше не повторював. Спробую завтра ще.
Аматор
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:24

  Amethyst написав:
  newbie написав:Горох пошел против Альфы?

ну Алка первой начала, врубив фрод-контроль даже на 1000 грн на Моню или Валю.

Тады понятно. Слоны, если рассердятся, могут затоптать моську. Тем более есть за что. Из пумбы через нее тырили деньги, пусть теперь расплачивается.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 17 чер, 2021 09:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:28

  Аматор написав:Alfa_Bank спробую видалити додаток та встановити повторно.

Можете еще винду переставить, сменить комп, обновить джаву, потереть кеш, чтоб не скучно было :)
Востаннє редагувалось newbie в Чет 17 чер, 2021 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29

  Аматор написав:Уважаемый офф. представитель!
Сегодня трижды пытался пополнить пакетную карту White со своей карты другого банка. Каждый раз вываливался из приложения в момент ввода пароля 3D-secure. Вчера было все нормально. Сегодня утром перед попытками пополнить карту обновил приложение. Посоветуйте, пожалуйста, что делать?


а через sense не пробовали? вывал из додатка - в порядке веще когда ИБ перегружен у них
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:29

  Аматор написав:Офійний представник - дякую за допомогу. Вийшло. Щоправда, зменшив суму, а коли хотів повторити поповнення - знову сталося те саме. Повторно зніс и встановив додаток - знову зробив поповнення. Більше не повторював. Спробую завтра ще.

Якщо помилка повториться, чекаю в ПП.
Alfa_Bank
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