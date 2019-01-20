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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 09:35
cohan написав:
вывал из додатка - в порядке веще когда ИБ перегружен у них
Нормальный прием обеспечения непрерывности. Вагон не резиновый. На всех рассчитано не было. Боливар всех не выдержит
А Вы тем временем переставляйте аппликухи.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 09:44
Alfa_BankДобре, дякую ще раз.
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