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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9538953995409541

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:35

  cohan написав:вывал из додатка - в порядке веще когда ИБ перегружен у них

Нормальный прием обеспечения непрерывности. Вагон не резиновый. На всех рассчитано не было. Боливар всех не выдержит :)
А Вы тем временем переставляйте аппликухи.
newbie
 
Повідомлень: 6440
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:44

Alfa_BankДобре, дякую ще раз.
Аматор
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Повідомлень: 51
З нами з: 15.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 9538953995409541
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