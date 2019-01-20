Alfa_Bank написав:Чат через сайт банку не авторизований.
Моё сообщение прочитали не внимательно. В личном кабинете Базы знаний есть возможность просмотреть историю обращений через чат, которые были созданы в прошлом году. Там же можно создать запрос.
Вы сейчас изменили принцип чата, чтобы поддержка была в режиме онлайн (текущие обращения там уже не отображаются), но создание запроса осталось. Вот через этот способ идёт обращение авторизованным или нет. И оно работает хоть?
Alfa_Bank написав:Чат через сайт банку не авторизований.
Моё сообщение прочитали не внимательно. В личном кабинете Базы знаний есть возможность просмотреть историю обращений через чат, которые были созданы в прошлом году. Там же можно создать запрос.
Вы сейчас изменили принцип чата, чтобы поддержка была в режиме онлайн (текущие обращения там уже не отображаются), но создание запроса осталось. Вот через этот способ идёт обращение авторизованным или нет. И оно работает хоть?
Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
Активность апликухи в фоновом режиме для Сенса включена? Без фоновой активности пуши не приходят, например. По у молчанию, обычно, включена, но мож вы чото там накрутили в настройках типа для экономии батареи А как в других банковских апликухах? Чо у вас фурычит с 3Д-сек нормально при переключении апликух?
Та достойно просто переключиться на другое приложение и Алле может что-то не понравится, потом при возврате в родное приложение Alfa-Mobile или Sense надо повторно входить. Давно такое наблюдаю. В фоне приложения Аллы не убивают.