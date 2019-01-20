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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9539954095419542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:59

  Amethyst написав:
  antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.

Активность апликухи в фоновом режиме для Сенса включена? Без фоновой активности пуши не приходят, например.
По у молчанию, обычно, включена, но мож вы чото там накрутили в настройках типа для экономии батареи :)
А как в других банковских апликухах? Чо у вас фурычит с 3Д-сек нормально при переключении апликух?


Работа в фоне разрешена, с другими банковскими приложениями таких проблем не замечено.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:01

  antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.

Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:04

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А обмена валют с Сенсе вообще нет, или куда-то запрятано?

Доброго дня. Перекази/Платежі - Обмін валют.

Не.
В Перекази/Платежі только Штрафы, Киевстар и всякое Ясно.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:07

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А обмена валют с Сенсе вообще нет, или куда-то запрятано?

Доброго дня. Перекази/Платежі - Обмін валют.

Не.
В Перекази/Платежі только Штрафы, Киевстар и всякое Ясно.

З головного екрану заходите на ярлик "Перекази/Платежі". Далі вкладка "Перекази", нижче - Обмін валют. А Штрафи, Київстар... - це наступна вкладка "Платежі".
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:17

Alfa_Bank
А, теперь нашел!
"Платежи" не надо было нажимать, только "Перекази". К этому "Сэнсу" надо инструкцию выпускать.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:19

  wig написав:Alfa_Bank
А, теперь нашел!
"Платежи" не надо было нажимать, только "Перекази". К этому "Сэнсу" надо инструкцию выпускать.

Вона є) ЦИФРОВИЙ БАНК SENSE SUPERAPP.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9539954095419542
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