antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
Активность апликухи в фоновом режиме для Сенса включена? Без фоновой активности пуши не приходят, например. По у молчанию, обычно, включена, но мож вы чото там накрутили в настройках типа для экономии батареи А как в других банковских апликухах? Чо у вас фурычит с 3Д-сек нормально при переключении апликух?
Работа в фоне разрешена, с другими банковскими приложениями таких проблем не замечено.
antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.