Доброго дня. З переліком депозитних продуктів та їх умовами можете ознайомитись
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34
Доброго дня. З переліком депозитних продуктів та їх умовами можете ознайомитись
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34
Ну у Алки т.с. интегрЫрованый подход здесь
Сначала просыт открыть Пакет, потом разместить депозит, %% и тело которого упадут на дебетку в Пакете.
А вот обслуживание Пакета условно-бесплатное, и при определенной сумме депо оно будет таки бесплатным Изучайте Тарифы.
Советую переключить платные СМС-ки по карте на шаровые пуши.
Додано: Чет 17 чер, 2021 12:56
Re: Альфа-Банк
Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:03
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