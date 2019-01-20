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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9540954195429543

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34

  Gippo написав:Добрый день!
Хочу как новый клиент открыть депозит в банке. Есть ли какие скрытые комиссии при этой операции? Типа подключение платного смс-информирования; обслуживание за карту, на которую падают %%; процент за снятие в банкомате и т.п. В двух словах.

Доброго дня. З переліком депозитних продуктів та їх умовами можете ознайомитись тут. Картку для виплати % та повернення суми вкладу можна обрати з 3-х доступних тарифів - «White», «Black», «Graphite». Замість платного смс-інформування можна перейти на безкоштовний пуш; зняття готівки у банкоматі безкоштовне в межах ліміту; є 2 безкоштовні зняття у касі на місяць без обмежень по сумі; карткою можна користуватись безкоштовно, виконуючи умови по оборотам, залишкам на рахунка у банку чи кількості торгових операцій.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34

  Gippo написав:Добрый день!
Хочу как новый клиент открыть депозит в банке. Есть ли какие скрытые комиссии при этой операции? Типа подключение платного смс-информирования; обслуживание за карту, на которую падают %%; процент за снятие в банкомате и т.п. В двух словах.

Ну у Алки т.с. интегрЫрованый подход здесь
Сначала просыт открыть Пакет, потом разместить депозит, %% и тело которого упадут на дебетку в Пакете.
А вот обслуживание Пакета условно-бесплатное, и при определенной сумме депо оно будет таки бесплатным :) Изучайте Тарифы.
Советую переключить платные СМС-ки по карте на шаровые пуши.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:56

Re: Альфа-Банк

Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:03

  Gippo написав:Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?

Можна сказати і так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10459
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Подякував: 115 раз.
Подякували: 981 раз.
 
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  #<1 ... 9540954195429543
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