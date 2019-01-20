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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9541954295439544>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34

  Gippo написав:Добрый день!
Хочу как новый клиент открыть депозит в банке. Есть ли какие скрытые комиссии при этой операции? Типа подключение платного смс-информирования; обслуживание за карту, на которую падают %%; процент за снятие в банкомате и т.п. В двух словах.

Доброго дня. З переліком депозитних продуктів та їх умовами можете ознайомитись тут. Картку для виплати % та повернення суми вкладу можна обрати з 3-х доступних тарифів - «White», «Black», «Graphite». Замість платного смс-інформування можна перейти на безкоштовний пуш; зняття готівки у банкоматі безкоштовне в межах ліміту; є 2 безкоштовні зняття у касі на місяць без обмежень по сумі; карткою можна користуватись безкоштовно, виконуючи умови по оборотам, залишкам на рахунка у банку чи кількості торгових операцій.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:34

  Gippo написав:Добрый день!
Хочу как новый клиент открыть депозит в банке. Есть ли какие скрытые комиссии при этой операции? Типа подключение платного смс-информирования; обслуживание за карту, на которую падают %%; процент за снятие в банкомате и т.п. В двух словах.

Ну у Алки т.с. интегрЫрованый подход здесь
Сначала просыт открыть Пакет, потом разместить депозит, %% и тело которого упадут на дебетку в Пакете.
А вот обслуживание Пакета условно-бесплатное, и при определенной сумме депо оно будет таки бесплатным :) Изучайте Тарифы.
Советую переключить платные СМС-ки по карте на шаровые пуши.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 12:56

Re: Альфа-Банк

Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:03

  Gippo написав:Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?

Можна сказати і так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:10

сенс пополнение

можно где-то увидеть предварительную сумму "отрицательной" комиссии (кешбека за пополнение карты "вайт" через сенс со сторонней карты), как в пумбе видно кешбек в вайбере или нет?
куда поступит этот кешбек - на какую карту?
и он поступит всем, кто сделал перевод в сенсе с "чужой" карты на свою карту альфа или нет?
сорри за вопросы, раньше не пользовалась альфовским кешбеком, знаю про него "ничего" :roll: ...
и спасибо за ответы заранее
vililit
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:16

  vililit написав:можно где-то увидеть предварительную сумму "отрицательной" комиссии (кешбека за пополнение карты "вайт" через сенс со сторонней карты), как в пумбе видно кешбек в вайбере или нет?
куда поступит этот кешбек - на какую карту?
и он поступит всем, кто сделал перевод в сенсе с "чужой" карты на свою карту альфа или нет?
сорри за вопросы, раньше не пользовалась альфовским кешбеком, знаю про него "ничего" :roll: ...
и спасибо за ответы заранее

Доброго дня.
Суму наперед ніде побачити не можна. За кожну успішну операцію з поповнення рахунку, що здійснена згідно правил, буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми поповнення рахунку, але не більше 500 бонусів протягом одного розрахункового періоду. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме:
- з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно);
- з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно);
- з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно);
- з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно);
Деталі акції - «Сенсацінний бонус».
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:17

  Amethyst написав:Ну у Алки т.с. интегрЫрованый подход здесь
Сначала просыт открыть Пакет, потом разместить депозит, %% и тело которого упадут на дебетку в Пакете.
А вот обслуживание Пакета условно-бесплатное, и при определенной сумме депо оно будет таки бесплатным :) Изучайте Тарифы.
Советую переключить платные СМС-ки по карте на шаровые пуши.

А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:18

Re: Альфа-Банк

Кто-то пробовал тянуть сенсом с туду карты Мегабанк? Какие там лимиты?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:20

  wig написав:А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?

При видачі до 14 днів через касу банку - 1% від суми. Виведення коштів через інтернет-банкінг безкоштовно в будь-який час.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:23

Alfa_Bank
500 бонусов это 50грн - я правильно понимаю?
т.е. пополняю сенсом на 50 т.г., получаю бонусами 500 - они же 50грн.
Востаннє редагувалось vililit в Чет 17 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
vililit
 
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