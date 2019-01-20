RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9541954295439544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:24

  vililit написав:Alfa_Bank
500 бонусов это 50грн - я правильно понимаю?

Нет. Это 500 грн. Но грязными
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6437
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:25

  vililit написав:Alfa_Bank
500 бонусов это 50грн - я правильно понимаю?

Це 402,50 грн.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10464
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:29

Re: Альфа-Банк

Подскажите, если на карту, которая не использовалась больше года поступят деньги в результате валютообмена, будет ли списана комиссия за неактивность?
Oktawa
 
Повідомлень: 285
З нами з: 08.11.17
Подякував: 381 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:33

  Oktawa написав:Подскажите, если на карту, которая не использовалась больше года поступят деньги в результате валютообмена, будет ли списана комиссия за неактивность?

Доброго дня. Ні.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10464
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:42

  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?

При видачі до 14 днів через касу банку - 1% від суми. Виведення коштів через інтернет-банкінг безкоштовно в будь-який час.


Не понял. Т.е. если я сейчас положу депозит, то, скажем, через год при его окончании с меня удержат 1% от суммы депозита если я его забираю через кассу? Что-то непонятен этот момент. Поясните.
Gippo
 
Повідомлень: 230
З нами з: 20.05.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:49

  Gippo написав:
  Alfa_Bank написав:
  wig написав:А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?

При видачі до 14 днів через касу банку - 1% від суми. Виведення коштів через інтернет-банкінг безкоштовно в будь-який час.


Не понял. Т.е. если я сейчас положу депозит, то, скажем, через год при его окончании с меня удержат 1% от суммы депозита если я его забираю через кассу? Что-то непонятен этот момент. Поясните.

Ні. В питання йшлося про безстроковий Ощадний депозит. Там вільне поповнення і зняття коштів. Якщо поповнили його і знімаєте кошти через касу до 14 днів після поповнення, утримується комісія - 1%. Якщо кошти на Ощадному пробули більше 14 днів, зняття в касі без комісії.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10464
З нами з: 18.02.13
Подякував: 115 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 14:15

Re: Альфа-Банк

  Gippo написав:Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?
Учитывайте, что есть чистый текущий счёт, а есть текущий счёт для обслуживания платёжных средств (карт). Тарифы разные и свои +/–.

Последний — это:
  Alfa_Bank написав:...Картку для виплати % та повернення суми вкладу можна обрати з 3-х доступних тарифів - «White», «Black», «Graphite».
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 08.03.18
Подякував: 407 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9541954295439544
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Djus, Ferlakur, M-Audio, wolt450 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 33, 34, 35
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
341 299636
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 14:33
M-Audio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4847, 4848, 4849
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48481 6197115
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 14:13
Rovdof
Райффайзен Банк 1 ... 809, 810, 811
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8108 1817184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32957)
17.06.2021 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.