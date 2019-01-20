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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 13:24
vililit написав:Alfa_Bank
500 бонусов это 50грн - я правильно понимаю?
Нет. Это 500 грн. Но грязными
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:25
vililit написав:Alfa_Bank
500 бонусов это 50грн - я правильно понимаю?
Це 402,50 грн.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:29
Подскажите, если на карту, которая не использовалась больше года поступят деньги в результате валютообмена, будет ли списана комиссия за неактивность?
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:33
Oktawa написав:
Подскажите, если на карту, которая не использовалась больше года поступят деньги в результате валютообмена, будет ли списана комиссия за неактивность?
Доброго дня. Ні.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:42
Alfa_Bank написав: wig написав:
А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?
При видачі до 14 днів через касу банку - 1% від суми. Виведення коштів через інтернет-банкінг безкоштовно в будь-який час.
Не понял. Т.е. если я сейчас положу депозит, то, скажем, через год при его окончании с меня удержат 1% от суммы депозита если я его забираю через кассу? Что-то непонятен этот момент. Поясните.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 13:49
Gippo написав: Alfa_Bank написав: wig написав:
А комиссия за снятие с депозита "Ощадный" есть?
При видачі до 14 днів через касу банку - 1% від суми. Виведення коштів через інтернет-банкінг безкоштовно в будь-який час.
Не понял. Т.е. если я сейчас положу депозит, то, скажем, через год при его окончании с меня удержат 1% от суммы депозита если я его забираю через кассу? Что-то непонятен этот момент. Поясните.
Ні. В питання йшлося про безстроковий Ощадний депозит. Там вільне поповнення і зняття коштів. Якщо поповнили його і знімаєте кошти через касу до 14 днів після поповнення, утримується комісія - 1%. Якщо кошти на Ощадному пробули більше 14 днів, зняття в касі без комісії.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 14:15
Gippo написав:
Т.е. фактически мне сначала открывается текущий счет (с соответствующими тарифами) и только потом я открываю депозит. Так?
Учитывайте, что есть чистый текущий счёт, а есть текущий счёт для обслуживания платёжных средств (карт). Тарифы разные и свои +/–.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:35
Alfa_Bank
Переказ на власний доларовий картковий рахунок (сам собі) в пакеті ультра закордону
Дозволено чи ні?
Якщо так то які комісії
Дякую
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Ukrainian
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:49
Ukrainian написав:Alfa_Bank
Переказ на власний доларовий картковий рахунок (сам собі) в пакеті ультра закордону
Дозволено чи ні?
Якщо так то які комісії
Дякую
засобами альфи на доларовий точно ні.
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Додано: Чет 17 чер, 2021 15:50
Ukrainian написав:Alfa_Bank
Переказ на власний доларовий картковий рахунок (сам собі) в пакеті ультра закордону
Дозволено чи ні?
Якщо так то які комісії
Дякую
Доброго дня. Безготівкове зарахування на Рахунок з рахунків відкритих у Банку, в інших банках ( в том, числі платежі SWIFT) з нашої сторони не тарифікується. Валюта платежу повинна відповідати валюті картки.
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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