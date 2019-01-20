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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9542954395449545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:20

Ромасик
Дякую
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21

Alfa_Bank
Дякую
На власний рахунок переказ не заборонений законодавством?
Ukrainian
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Повідомлень: 9894
З нами з: 18.06.08
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Подякували: 682 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:03

Re: Альфа-Банк

А где бонусы на колбаску из ЭКО маркета? Нет начислений (
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:02

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.

Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.


Проблема решилась очисткой данных приложения.
antey718
 
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  #<1 ... 9542954395449545
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