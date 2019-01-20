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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:20
Ромасик
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Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21
Alfa_Bank
Дякую
На власний рахунок переказ не заборонений законодавством?
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Додано: Чет 17 чер, 2021 17:03
А где бонусы на колбаску из ЭКО маркета? Нет начислений (
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Додано: Чет 17 чер, 2021 18:02
Alfa_Bank написав: antey718 написав:
Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.
Проблема решилась очисткой данных приложения.
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Чет 17 чер, 2021 10:55
cohan
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