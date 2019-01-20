Ромасик
Дякую
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21
Alfa_Bank
Дякую
На власний рахунок переказ не заборонений законодавством?
Додано: Чет 17 чер, 2021 17:03
Re: Альфа-Банк
А где бонусы на колбаску из ЭКО маркета? Нет начислений (
Додано: Чет 17 чер, 2021 18:02
Проблема решилась очисткой данных приложения.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:56
в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)
З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"
З.Ы. кстати а можно сделать так чтобы эту ссылку можно было отправить на е-майл (т.е. чтобы при нажатие в приложение кнопочки - такая ссылка приходила на е-майл)
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