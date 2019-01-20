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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9542954395449545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:20

Ромасик
Дякую
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 16:21

Alfa_Bank
Дякую
На власний рахунок переказ не заборонений законодавством?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 17:03

Re: Альфа-Банк

А где бонусы на колбаску из ЭКО маркета? Нет начислений (
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:02

  Alfa_Bank написав:
  antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.

Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.


Проблема решилась очисткой данных приложения.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 01:56

  Alfa_Bank написав:Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані


в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)

З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"
З.Ы. кстати а можно сделать так чтобы эту ссылку можно было отправить на е-майл (т.е. чтобы при нажатие в приложение кнопочки - такая ссылка приходила на е-майл)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:25

  2XL написав:А где бонусы на колбаску из ЭКО маркета? Нет начислений (

Приехала эко-зп )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:47

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Дякую
На власний рахунок переказ не заборонений законодавством?

Зарахування із закордону на рахунок відповідній валюті можливі. Можете скористатись нашим сервісом Альфа-Переказ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 06:52

  uaprofi написав:З.Ы. кстати а можно сделать так чтобы эту ссылку можно было отправить на е-майл (т.е. чтобы при нажатие в приложение кнопочки - такая ссылка приходила на е-майл)

Доброго дня. Обираючи спосіб для того, щоб поділитись посиланням, можете вибрати відправку електронною поштою.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:21

Re: Альфа-Банк

500 бонусів - 402.50 грн чистими.
Кочевник
 
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