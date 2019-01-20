antey718 написав:Поюзал я пару дней сенс, жить можно, но сильно бесит то что если переключиться на другое приложение буквально на минуту, то нужно логиниться в сенс обратно. Особенно напрягает когда к примеру делаешь перевод, появляется запрос 3d-secure, надо переключиться на другое приложение, после этого сенс выбрасывает обратно на экран логина.
Доброго дня. Напишіть дані про пристрій, версію додатку, дату та час операції у ПП, подивимось.
Alfa_Bank написав:Ми продовжуємо хвилюватися за ситуацію, яку ви описали, але досі не маємо можливості допомогти. Просимо вас надати дані
в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново. там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы. кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)
З.Ы. и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег" З.Ы. кстати а можно сделать так чтобы эту ссылку можно было отправить на е-майл (т.е. чтобы при нажатие в приложение кнопочки - такая ссылка приходила на е-майл)