... чистыми кешью-покупками!
У Алки ж не простой КБ налом (как у Идеи или Фарса), а нуна шото купить на очищеную сумму. Да еще купить то, шо есть в категориях программы КешьЮ
А последнее время категории КБ совсем никакие
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:56
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:09
Нормальная программа бонусная.
В отличии от мони тут хоть 7 категорий кешбека (моём случае), плюс нет понижения % при использовании кредитки.
Вывод кешью посредством возврата средств по конкретной транзакции тоже не вижу проблем. Трачу по кредитке - кишмиш вывожу на дебетку, затем если надо в железяке снимаю кэш.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27
Re: Альфа-Банк
7 категорий ниочем
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ?
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал
Сдулась Алка
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27
Re: Альфа-Банк
Сміявся
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:35
Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:59
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