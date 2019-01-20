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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9543954495459546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:56

  Кочевник написав:500 бонусів - 402.50 грн чистими.

... чистыми кешью-покупками! :lol:

У Алки ж не простой КБ налом (как у Идеи или Фарса), а нуна шото купить на очищеную сумму. Да еще купить то, шо есть в категориях программы КешьЮ
А последнее время категории КБ совсем никакие :(
Amethyst
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Повідомлень: 349
З нами з: 05.05.21
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:09

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:500 бонусів - 402.50 грн чистими.

... чистыми кешью-покупками! :lol:

У Алки ж не простой КБ налом (как у Идеи или Фарса), а нуна шото купить на очищеную сумму. Да еще купить то, шо есть в категориях программы КешьЮ
А последнее время категории КБ совсем никакие :(

Нормальная программа бонусная.
В отличии от мони тут хоть 7 категорий кешбека (моём случае), плюс нет понижения % при использовании кредитки.
Вывод кешью посредством возврата средств по конкретной транзакции тоже не вижу проблем. Трачу по кредитке - кишмиш вывожу на дебетку, затем если надо в железяке снимаю кэш.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27

Re: Альфа-Банк

  lov2108 написав:7 категорий кешбека

7 категорий ниочем :(
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал :evil:
Сдулась Алка :(
Amethyst
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Повідомлень: 349
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Нормальная программа бонусная.
Сміявся
2XL
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Повідомлень: 3588
З нами з: 13.12.12
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:35

  lov2108 написав:Вывод кешью посредством возврата средств по конкретной транзакции тоже не вижу проблем

Это как минимум неудобно.
Почти все остальные наливают живыми деньгами.
Алла и тут умудрилась квест придумать
mustbe
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Повідомлень: 5588
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:59

  Amethyst написав:Сдулась Алка :(
у Алки подход, что надо ждать, потому что типа сдулась, а потом как стрелнет 10% на продукты или 10% на розетку, успевай только тратить :)
omb
 
Повідомлень: 3150
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