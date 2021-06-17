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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:56
Кочевник написав:
500 бонусів - 402.50 грн чистими.
... чистыми кешью-покупками!
У Алки ж не простой КБ налом (как у Идеи или Фарса), а нуна шото купить на очищеную сумму. Да еще купить то, шо есть в категориях программы КешьЮ
А последнее время категории КБ совсем никакие
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:09
Amethyst написав: Кочевник написав:
500 бонусів - 402.50 грн чистими.
... чистыми кешью-покупками!
У Алки ж не простой КБ налом (как у Идеи или Фарса), а нуна шото купить на очищеную сумму. Да еще купить то, шо есть в категориях программы КешьЮ
А последнее время категории КБ совсем никакие
Нормальная программа бонусная.
В отличии от мони тут хоть 7 категорий кешбека (моём случае), плюс нет понижения % при использовании кредитки.
Вывод кешью посредством возврата средств по конкретной транзакции тоже не вижу проблем. Трачу по кредитке - кишмиш вывожу на дебетку, затем если надо в железяке снимаю кэш.
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lov2108
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27
lov2108 написав:
7 категорий кешбека
7 категорий ниочем
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ?
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал
Сдулась Алка
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Amethyst
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:27
lov2108 написав:Нормальная программа бонусная.
Сміявся
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2XL
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 08:35
lov2108 написав:
Вывод кешью посредством возврата средств по конкретной транзакции тоже не вижу проблем
Это как минимум неудобно.
Почти все остальные наливают живыми деньгами.
Алла и тут умудрилась квест придумать
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mustbe
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omb
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 09:49
omb написав: Amethyst написав:
Сдулась Алка
у Алки подход, что надо ждать, потому что типа сдулась, а потом как стрелнет 10% на продукты или 10% на розетку, успевай только тратить
Или бесплатные рассрочки на 6 мес. Я ещё прошлогодние не погасил. До сентября играемся пополняхами Сенса, а там и новое запулят.
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lel
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:17
Amethyst написав: lov2108 написав:
7 категорий кешбека
7 категорий ниочем
У Мони щас 20% на Зоо и 4% на кафешки деньгами
у Таси всегда 2% чистыми на питание для себя и своего коня
У Пудры 3..5% на больнички, аптеки и шмотки чистыми
У Идеи 5% на любую оплату в инете
еще есть Лумба и Рояль...
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ?
Даж маркетплейс (Али, Розетка) с 2% пропал
Сдулась Алка
Моня тоже есть - ради животных и пользуюсь ей.
С 01.07. думаю по всем банкам будет печаль по кэшбеку.
П.С. И у мони 4% не на кафешки нормальные, а на фастфуд.....беее
Востаннє редагувалось lov2108
в П'ят 18 чер, 2021 10:18, всього редагувалось 2 разів.
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lov2108
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:17
2XL написав:
lov2108 написав:Нормальная программа бонусная.
Сміявся
Хоч не плякав ?
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lov2108
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:20
lel написав: omb написав: Amethyst написав:
Сдулась Алка
у Алки подход, что надо ждать, потому что типа сдулась, а потом как стрелнет 10% на продукты или 10% на розетку, успевай только тратить
Или бесплатные рассрочки на 6 мес. Я ещё прошлогодние не погасил. До сентября играемся пополняхами Сенса, а там и новое запулят.
100%. Тоже в рассрочках халявных.
Плюс разные акции, то 50 орехов на комуналку.
Сейчас вообще агонь - 500 орехов за пополнение счёта через sense....4 месяца
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lov2108
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П'ят 18 чер, 2021 10:02
clash
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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