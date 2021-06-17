|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:24
А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками
очікуйте пізніше новину.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в П'ят 18 чер, 2021 10:25, всього редагувалось 2 разів.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:25
Amethyst написав:
Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ?
Сдулась Алка
Я не сторонник "вагона и маленькой тележки" карт.
Есть моня и есть альфа - мне достаточно.
Я не зарабатываю на жизнь кешбеками....для меня это больше спортивный интерес
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2206
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:45
Alfa_Bank написав:
А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками
Спекотне літо
Дякую за анонс )))
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 608 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:20
ждем акцию "передерни кредлимит с ПУМБ через Sense" - начисляются только 30го числа каждого месяца до 18(20)-00
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1986
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:39
Alfa_Bank написав:
А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками
очікуйте пізніше новину.
1) Рассрочка с отрицательной комиссией будет? Комиссию в этом случае банк платит клиенту.
2) Отрицательная комиссия за снятие денег с кредитки - также сделайте данную акцию. Во время данной акции стандартная комиссия по тарифам карты должна отсутствовать.
Передайте пожалуйста предложения разработчикам для реализации данных акций.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:40
Kevin написав: Alfa_Bank написав:
А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками
очікуйте пізніше новину.
1) Рассрочка с отрицательной комиссией будет? Комиссию в этом случае банк платит клиенту.
2) Отрицательная комиссия за снятие денег с кредитки - также сделайте данную акцию. Во время данной акции стандартная комиссия по тарифам карты должна отсутствовать.
Передайте пожалуйста предложения разработчикам для реализации данных акций.
Доброго дня. Передаю. Дякуємо за пропозиції.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57
uaprofi написав:
в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)
З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"
Только "сбор" не упомянут в официальных правилах акции.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4795
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:08
wig написав: uaprofi написав:
в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)
З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"
Только "сбор" не упомянут в официальных правилах акции.
Доброго дня. "Збір коштів" теж підходить, якщо поповнювати з картки іншого банку за отриманим посиланням.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 10470
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 986 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:21
Alfa_Bank написав:
А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками
очікуйте пізніше новину.
Это правильно, а то на "партнерскую" не начилсяются ни орехи, ни, даже, баллы МТС.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4795
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Koticoff
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48566
|6204552
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6856
|1542251
|
|
|8114
|1818223
|
П'ят 18 чер, 2021 12:16
cohan
|