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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9544954595469547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1057
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
285
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1057
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:24

А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8) очікуйте пізніше новину.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в П'ят 18 чер, 2021 10:25, всього редагувалось 2 разів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 10:25

  Amethyst написав:Шо вы тут делаете? Какой тут экслюзив по КБ? :wink:
Сдулась Алка :(


Я не сторонник "вагона и маленькой тележки" карт.
Есть моня и есть альфа - мне достаточно.
Я не зарабатываю на жизнь кешбеками....для меня это больше спортивный интерес :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:45

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8)
Спекотне літо :D
Дякую за анонс )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:20

Re: Альфа-Банк

ждем акцию "передерни кредлимит с ПУМБ через Sense" - начисляются только 30го числа каждого месяца до 18(20)-00
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:39

  Alfa_Bank написав:А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8) очікуйте пізніше новину.


1) Рассрочка с отрицательной комиссией будет? Комиссию в этом случае банк платит клиенту.

2) Отрицательная комиссия за снятие денег с кредитки - также сделайте данную акцию. Во время данной акции стандартная комиссия по тарифам карты должна отсутствовать.

Передайте пожалуйста предложения разработчикам для реализации данных акций.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:40

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8) очікуйте пізніше новину.


1) Рассрочка с отрицательной комиссией будет? Комиссию в этом случае банк платит клиенту.

2) Отрицательная комиссия за снятие денег с кредитки - также сделайте данную акцию. Во время данной акции стандартная комиссия по тарифам карты должна отсутствовать.

Передайте пожалуйста предложения разработчикам для реализации данных акций.

Доброго дня. Передаю. Дякуємо за пропозиції.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:57

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)

З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"

Только "сбор" не упомянут в официальных правилах акции.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:08

  wig написав:
  uaprofi написав:в чате мне посоветовали удалить приложение и поставить заново.
там похоже какаето не совместимость имеено с окошком 3д от Лупумбы.
кстати в приложение киевстара - такойже трамбл (картой лупумбы не заплатить - форма для ввода 3д не рисуется), но зато спокойно проходит оплата например картой отп)

З.Ы.
и как понял лучшее решение этого всего, это просто "сбор денег"

Только "сбор" не упомянут в официальных правилах акции.

Доброго дня. "Збір коштів" теж підходить, якщо поповнювати з картки іншого банку за отриманим посиланням.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 13:21

  Alfa_Bank написав:А ми знову скоро плануємо подібну акцію з розстрочками 8) очікуйте пізніше новину.

Это правильно, а то на "партнерскую" не начилсяются ни орехи, ни, даже, баллы МТС.
wig
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  #<1 ... 9544954595469547
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