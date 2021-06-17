vililit написав:можно где-то увидеть предварительную сумму "отрицательной" комиссии (кешбека за пополнение карты "вайт" через сенс со сторонней карты), как в пумбе видно кешбек в вайбере или нет? куда поступит этот кешбек - на какую карту? и он поступит всем, кто сделал перевод в сенсе с "чужой" карты на свою карту альфа или нет? сорри за вопросы, раньше не пользовалась альфовским кешбеком, знаю про него "ничего" ... и спасибо за ответы заранее
Доброго дня. Суму наперед ніде побачити не можна. За кожну успішну операцію з поповнення рахунку, що здійснена згідно правил, буде нараховано кешбек у розмірі 1% від суми поповнення рахунку, але не більше 500 бонусів протягом одного розрахункового періоду. Кешбек за здійснену операцію з поповнення, яка відповідає умовам Акції, повертається у вигляді Бонусів, які зараховуються на власний бонусний рахунок Учасника у Програмі «Cash’U Club» згідно із графіком зарахувань у межах нижчезазначеного розрахункового періоду здійснення успішної операції з поповнення, а саме: - з 10.06.2021 р. до 30.06.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.07.2021 р. включно); - з 01.07.2021 р. до 31.07.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.08.2021 р. включно); - з 01.08.2021 р. до 31.08.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.09.2021 р. включно); - з 01.09.2021 р. до 30.09.2021 р. (бонуси буде нараховано до 10.10.2021 р. включно); Деталі акції - «Сенсацінний бонус».
У ваших правилах акції невірні посилання в наступних пунктах -